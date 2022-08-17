Россияне временно закрывают Крымский мост. Якобы из-за угрозы обстрела

24 канал со ссылкой на свои источники в разведке пишет о том, что российские оккупанты закрыли Крымский мост. Автомобили не смогут по нему ездить до шести утра 17-го августа.

Россияне "разгоняют" информацию о якобы обстрелах со стороны Украины, что и стало причиной решения закрыть мост. На самом же деле, как пишут украинские СМИ, это было сделано для того, чтобы руководство оккупационной так называемой "власти" смогло покинуть территорию Крыма.

К этому их побуждают взрывы, периодически возникающие на полуострове.