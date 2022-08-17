Россияне временно закрывают Крымский мост. Якобы из-за угрозы обстрела
До шести утра 17-го августа
фото из свободных источников
24 канал со ссылкой на свои источники в разведке пишет о том, что российские оккупанты закрыли Крымский мост. Автомобили не смогут по нему ездить до шести утра 17-го августа.
Россияне "разгоняют" информацию о якобы обстрелах со стороны Украины, что и стало причиной решения закрыть мост. На самом же деле, как пишут украинские СМИ, это было сделано для того, чтобы руководство оккупационной так называемой "власти" смогло покинуть территорию Крыма.
К этому их побуждают взрывы, периодически возникающие на полуострове.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:24 канал
Популярное сейчас
- Украина определилась с местом проведения домашней игры против Шотландии
- Динамо и Днепр-1 в еврокубках, наши в АПЛ, испытание Барсы. Расписание футбола на 15-21 августа
- Россияне нанесли ракетный удар по Житомирской области
- Ермак: Мечтаемый россиянами СССР уже близко
- Виталий Кличко разводится со своей женой после 26 лет брака
- Основатель Pink Floyd призвал Байдена заставить Зеленского капитулировать
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти