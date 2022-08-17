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Массированный ракетный удар: ночью россияне били по 4 областям Украины, есть пострадавшие и разрушения

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Проклятые оккупанты

Массированный ракетный удар: ночью россияне били по 4 областям Украины, есть пострадавшие и разрушения

Резниченко Telegram-канал

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российская армия обстреляла два района Днепропетровщины – Никопольский и Криворожский. По ночному Никополю враг произвел 8 выстрелов из ствольной артиллерии. В городе пострадали 6 частных домов, авто и газопровод. Люди невредимы. По Красногригорьевской громаде россияне направили 40 снарядов из "Градов". Повреждены местное предприятие и линия электропередач. российские снаряды попали и в недавно отремонтированную Никопольскую трассу – там образовались воронки. Без погибших и раненых. По Криворожскому району враг стрелял из "Ураганов". Под удар попала Широковская громада. Без пострадавших и разрушений. Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что российские оккупанты ночью совершили мощный обстрел города. Мэр отметил, что в Николаеве перестали работать линии 101 и 102. Есть попадание в гражданские объекты и повреждение жилых домов. В настоящее время на местах работают все необходимые службы. В частности, рашисты обстреляли в Николаеве еще один университет – Могилянку. Ночью россияне атаковали Одесскую область. В результате попадания двух ракет произошло разрушение и пожар на базе отдыха и в нескольких частных зданиях. Три человека получили ранения. Продолжается спасательная операция. В целом, за прошедшие сутки 16 августа россияне 12 раз открывали огонь по территории Сумской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий. По его информации, зафиксировано около 130 "прилетов". Так, около 11:00 враг обстрелял из гранатомета Хотинскую громаду – 26 "прилетов". К счастью – без пострадавших. Взрывы также были зафиксированы в Харькове. Местные Telegram-каналы сообщали о запуске ракет из Белгорода. В целом отмечается, что, в частности, на юге Украины российские оккупанты активизировали авиационные и ракетные атаки по позициям украинских защитников. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг", информируя об итоге суток 16 августа.

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В статье: война с Россией Виталий Ким Николай Лукашук Валентин Резниченко Дмитрий Живицкий Сергей Братчук Александр Сенкевич
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