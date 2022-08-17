На южном направлении ВСУ уничтожили ПТРК и автомобильную технику россиян
Превратили в металлолом
Marine Corps Cpl. Patrick King
Оперативное командование "Юг" сообщает, что на южном направлении за минувшие сутки, 16 августа, Вооруженные Силы Украины уничтожили 15 россиян, один противотанковый ракетный комплекс, шесть единиц автомобильной, в том числе и бронированной техники. Окончательные потери армии рф уточняются.
При этом украинская авиация атаковала очередной вражеский опорный пункт и четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и техники возле Правдиного, Архангельского, Ольгиного, Белогорки, Новопетровки.
В целом за вчерашний день Вооруженными Силами Украины было успешно демилитаризовано:
– Донетчина. Минус состав БК.
– Родаково, Луганщина. Минус состав БК.
– Майское, АР Крым. Минус состав БК.
– Херсон (район). Минус состав БК.
– Гвардейское, АР Крым. Попадание в российскую авиабазу.
– Лисичанск, Луганщина. Минус штаб нерядовых рашистов.
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