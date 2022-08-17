На южном направлении ВСУ уничтожили ПТРК и автомобильную технику россиян

Оперативное командование "Юг" сообщает, что на южном направлении за минувшие сутки, 16 августа, Вооруженные Силы Украины уничтожили 15 россиян, один противотанковый ракетный комплекс, шесть единиц автомобильной, в том числе и бронированной техники. Окончательные потери армии рф уточняются.

При этом украинская авиация атаковала очередной вражеский опорный пункт и четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и техники возле Правдиного, Архангельского, Ольгиного, Белогорки, Новопетровки.

В целом за вчерашний день Вооруженными Силами Украины было успешно демилитаризовано:

– Донетчина. Минус состав БК.

– Родаково, Луганщина. Минус состав БК.

– Майское, АР Крым. Минус состав БК.

– Херсон (район). Минус состав БК.

– Гвардейское, АР Крым. Попадание в российскую авиабазу.

– Лисичанск, Луганщина. Минус штаб нерядовых рашистов.