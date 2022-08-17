Генштаб ВСУ: На Славянском направлении россияне безуспешно пошли в наступление вблизи Богородичного

На Славянском направлении россияне пытались вести наступательное сражение, успеха не имели и отошли. Вблизи Мазановки и Новодмитровки бои продолжаются, как сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке. Армия рф вела огонь из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бражковка, Большая Камышеваха, Дибровно, Вернополье и Мазановка.

Оккупанты провели дистанционное минирование территории вблизи Довгенького. На Харьковском направлении для корректировки огня артиллерии и определения позиций подразделений Сил обороны враг продолжает активно вести разведку БПЛА.

Обстрелы военной и гражданской инфраструктуры зафиксированы в районах Харькова, Петровки, Дементиевки и еще 18 населенных пунктов. Вражеская авиация нанесла удары возле Старого Салтова и Мосьпаново. Войска рф ведут наступление недалеко от Лебяжьего и Базалиевки, бои продолжаются. Оккупанты дистанционно минируют местность – на этот раз возле Лебяжьего.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. С территории Беларуси российский самолет Су-34 нанес удар по инфраструктурным объектам на территории Житомирской области. Сохраняется угроза последующих ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси. На Северском направлении оккупанты не прекращают обстрелы из ствольной артиллерии по пограничным районам Черниговской и Сумской областей.