  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Генштаб ВСУ: На Славянском направлении россияне безуспешно пошли в наступление вблизи Богородичного
В тренде

Генштаб ВСУ: На Славянском направлении россияне безуспешно пошли в наступление вблизи Богородичного

Общие новости
(1 голосов)

Оккупанты будут разбиты

Генштаб ВСУ: На Славянском направлении россияне безуспешно пошли в наступление вблизи Богородичного

Генштаб ВСУ

Новина українською

На Славянском направлении россияне пытались вести наступательное сражение, успеха не имели и отошли. Вблизи Мазановки и Новодмитровки бои продолжаются, как сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке. Армия рф вела огонь из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бражковка, Большая Камышеваха, Дибровно, Вернополье и Мазановка.

Оккупанты провели дистанционное минирование территории вблизи Довгенького. На Харьковском направлении для корректировки огня артиллерии и определения позиций подразделений Сил обороны враг продолжает активно вести разведку БПЛА.

Обстрелы военной и гражданской инфраструктуры зафиксированы в районах Харькова, Петровки, Дементиевки и еще 18 населенных пунктов. Вражеская авиация нанесла удары возле Старого Салтова и Мосьпаново. Войска рф ведут наступление недалеко от Лебяжьего и Базалиевки, бои продолжаются. Оккупанты дистанционно минируют местность – на этот раз возле Лебяжьего.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. С территории Беларуси российский самолет Су-34 нанес удар по инфраструктурным объектам на территории Житомирской области. Сохраняется угроза последующих ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси. На Северском направлении оккупанты не прекращают обстрелы из ствольной артиллерии по пограничным районам Черниговской и Сумской областей.

Читайте такжеНа южном направлении ВСУ уничтожили ПТРК и автомобильную технику россиян

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
facebook.com/GeneralStaff.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде