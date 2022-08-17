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Шевченко посетил тренировку детей в футбольной школе в Бородянке

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Специалист преподнес маленький сюрприз ребятам

Шевченко посетил тренировку детей в футбольной школе в Бородянке

Фото: instagram.com/andriyshevchenko

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Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко посетил тренировку в детской футбольной школе в пострадавшей от российской агрессии Бородянке.

"Вместе с UNITED24 посетил деоккупированные городки Киевской области и преподнес маленький сюрприз детской футбольной школе в Бородянке. Неожиданно приехал на тренировку и на полчаса забыл обо всем.

Были только дети, только футбол, только их удивительные эмоции, только любовь. Сегодня дарить немного радости детям – одна из самых важных задач, которую я вижу. И эту радость от встречи и общения я переживаю не меньше, чем они", - написал Шевченко в своем Instagram.

Ранее Андрей Шевченко встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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В статье: Андрей Шевченко война с Россией
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