Шевченко посетил тренировку детей в футбольной школе в Бородянке
Специалист преподнес маленький сюрприз ребятам
Фото: instagram.com/andriyshevchenko
Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко посетил тренировку в детской футбольной школе в пострадавшей от российской агрессии Бородянке.
"Вместе с UNITED24 посетил деоккупированные городки Киевской области и преподнес маленький сюрприз детской футбольной школе в Бородянке. Неожиданно приехал на тренировку и на полчаса забыл обо всем.
Были только дети, только футбол, только их удивительные эмоции, только любовь. Сегодня дарить немного радости детям – одна из самых важных задач, которую я вижу. И эту радость от встречи и общения я переживаю не меньше, чем они", - написал Шевченко в своем Instagram.
Ранее Андрей Шевченко встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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