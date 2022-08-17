Шевченко посетил тренировку детей в футбольной школе в Бородянке

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко посетил тренировку в детской футбольной школе в пострадавшей от российской агрессии Бородянке.

"Вместе с UNITED24 посетил деоккупированные городки Киевской области и преподнес маленький сюрприз детской футбольной школе в Бородянке. Неожиданно приехал на тренировку и на полчаса забыл обо всем.

Были только дети, только футбол, только их удивительные эмоции, только любовь. Сегодня дарить немного радости детям – одна из самых важных задач, которую я вижу. И эту радость от встречи и общения я переживаю не меньше, чем они", - написал Шевченко в своем Instagram.