Охота на ББМ и личный состав. Генштаб ВСУ назвал потери россиян за 16 августа
"Орка тіло ляже в ґрунт – допоможе ЗСУ"
Генштаб ВСУ
Общие боевые потери противника с 24.02 по 17.08 ориентировочно составили:
- личного состава – около 44100 (+200) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1886 (+6) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4162 (+10) ед,
- артиллерийских систем – 993 (+4) ед,
- РСЗО – 263 (+0) ед,
- средства ПВО – 136 (+0) ед,
- самолетов – 233 (+0) ед,
- вертолетов – 196 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 792 (+2),
- крылатые ракеты – 190 (+0),
- корабли / катера – 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3054 (+5) ед,
- специальная техника – 93 (+1).
Наибольшие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлениях. Данные уточняются.
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