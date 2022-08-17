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Охота на ББМ и личный состав. Генштаб ВСУ назвал потери россиян за 16 августа

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"Орка тіло ляже в ґрунт – допоможе ЗСУ"

Охота на ББМ и личный состав. Генштаб ВСУ назвал потери россиян за 16 августа

Генштаб ВСУ

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 17.08 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 44100 (+200) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1886 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4162 (+10) ед,
  • артиллерийских систем – 993 (+4) ед,
  • РСЗО – 263 (+0) ед,
  • средства ПВО – 136 (+0) ед,
  • самолетов – 233 (+0) ед,
  • вертолетов – 196 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 792 (+2),
  • крылатые ракеты – 190 (+0),
  • корабли / катера – 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3054 (+5) ед,
  • специальная техника – 93 (+1).
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Наибольшие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлениях. Данные уточняются.

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В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
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