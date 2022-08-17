В результате ударов ВСУ ликвидирован создатель ПВО "ДНР" и уничтожен штаб россиян в Лисичанске
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Генштаб ЗСУ
Вооруженные силы Украины ликвидировали начальника ПВО 1-го АК "ДНР" Дмитрия Цхэ. В Славянске он командовал группой ПВО, которая, по словам террориста Гиркина, уничтожила не менее 3 вертолетов Вооруженных сил Украины из 7 в районе города. Затем он командовал "всеми группами ПЗРК".
Цхэ – т.н. создатель ПВО "ДНР". Как отмечает Гиркин, именно благодаря Цхэ были созданы войска ПВО в т.н. "ДНР" и первая отдельная воинская часть ПВО "ДНР".
Между тем, также сообщается, что по предварительной информации во временно оккупированном Лисичанске
наши воины неизвестные курильщики в неустановленном месте уничтожили бывшее здание СБУ, где россияне организовали себе штаб. Пока "вышли из чата" около 100 совсем не рядовых абонентов. Информация уточняется.
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