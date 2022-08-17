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Один из столпов УПЛ нулевых. Сегодня мог праздновать День рождения Сергей Закарлюка

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Все мы помним лидера того "Арсенала"

Один из столпов УПЛ нулевых. Сегодня мог праздновать День рождения Сергей Закарлюка

ФК Арсенал

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Сергей Владимирович Закарлюка родился 17 августа 1976 года в Никополе. Сегодня ему могло исполниться 46 лет.

В его активе 9 матчей за национальную сборную Украины. Дебютировал за главную команду страны 21 марта 2002 года в товарищеском матче со сборной Японии. Закарлюка – лучший бомбардир в истории киевского "Арсенала"/ЦСКА в чемпионатах Украины в элитном дивизионе (47 забитых мячей).

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Неоднократно Сергей становился лучшим бомбардиром сезона в киевском "Арсенале" (1999, 2000, 2001, 2002, 2007), в донецком "Металлурге" (2003) и в мариупольском "Ильичевце" (2005). Также он защищал цвета "Металлурга" (Никополь) и очень недолго полтавской "Ворсклы".

Трижды входил в списки 33-х лучших футболистов Украины. Является членом символического Клуба имени Александра Чижевского (356 матчей в элитном украинском дивизионе). Результативный полузащитник долгое время числился кандидатом в члены символического Клуба бомбардиров имени Олега Блохина (86 забитых мячей в матчах на высшем уровне)

Погиб Сергей Закарлюка 5 октября 2014 года в автомобильной аварии, не доехав 20 км до Полтавы. Находившийся за рулем футболист Руслан Левига выжил. Закарлюка похоронен на Берковецком кладбище.

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В статье: Сергей Закарлюка
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