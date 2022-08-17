Омбудсмен: В списках раненых и погибших при теракте в Еленовке есть несовпадения
Теракт был тщательно подготовленной провокацией рф
uatv
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил в рамках эфира телемарафона, что в списках раненых и погибших при теракте в Еленовке есть несовпадения. Отдельная комиссия ООН будет юридически расследовать убийство украинских защитников, при этом на Международный Комитет Красного Креста много надежд не возлагается.
Лубинец сказал, что российская сторона не позволяет встретиться с ранеными военнопленными, чтобы Украина не получила дополнительную информацию о теракте. Он отметил, что сейчас военная разведка пытается выяснить, что на самом деле произошло в колонии 29 июля.
Омбудсмен отметил, что эксперты считают теракт срежиссированным, тщательно подготовленной провокацией рф. Международные эксперты согласились с мнением, что внутри колонии было взорвано устройство, которое дает очень высокую температуру.
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