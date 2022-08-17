"У логова врага в центре города". В Мелитополе у комендатуры россиян раздался сильный взрыв

Сильный взрыв прогремел возле комендатуры россиян в центре Мелитополя, об этом сообщил городской голова Иван Федоров.

"Земля будет гореть под оккупантами – эту непоколебимую истину ежедневно доказывают наши воины из ВСУ на юге Украины. Сильный взрыв прогремел у логова врага в центре Мелитополя. Здесь, напомню, размещена одна из комендатур оккупантов. Ждем подробности потерь среди рашистов. Слава ВСУ!"

16 августа Федоров сообщал о взрывах в районе подстанции. После этого остановилось вещание эфирного телевидения, захваченного россиянами.