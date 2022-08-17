"У логова врага в центре города". В Мелитополе у комендатуры россиян раздался сильный взрыв
В городе находится много российского военного и административного командования
061.ua
Сильный взрыв прогремел возле комендатуры россиян в центре Мелитополя, об этом сообщил городской голова Иван Федоров.
"Земля будет гореть под оккупантами – эту непоколебимую истину ежедневно доказывают наши воины из ВСУ на юге Украины. Сильный взрыв прогремел у логова врага в центре Мелитополя. Здесь, напомню, размещена одна из комендатур оккупантов. Ждем подробности потерь среди рашистов. Слава ВСУ!"
16 августа Федоров сообщал о взрывах в районе подстанции. После этого остановилось вещание эфирного телевидения, захваченного россиянами.
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Источник:t.me/ivan_fedorov_melitopol
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