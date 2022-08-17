Резников рассказал о том, как именно сейчас идет мобилизация и кто нужен армии в первую очередь

В Украине мобилизуют не всех подряд, а конкретных специалистов. Сейчас нет нужды в наращивании количества личного состава. Об этом в интервью изданию "Голос Америки" сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

Задачу мобилизации определяет Генштаб ВСУ, который знает, на каком направлении и какого вида сил или войск замещение нужно сделать, или отвести бригаду на восстановление боеспособности и вместо нее ввести резерв. Однако сейчас украинская армия нуждается, прежде всего, в конкретных специалистах:

"Это могут быть операторы беспилотников, айтишники, связисты, артиллеристы и так далее".

Потребность в конкретных специалистах особенно появляется на фоне того, что Украина получает современное вооружение натовского стандарта. Поэтому нужны специалисты, которые смогут быстро овладеть им.