Резников рассказал о том, как именно сейчас идет мобилизация и кто нужен армии в первую очередь
Задачи по мобилизации определяются Генштабом
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В Украине мобилизуют не всех подряд, а конкретных специалистов. Сейчас нет нужды в наращивании количества личного состава. Об этом в интервью изданию "Голос Америки" сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
Задачу мобилизации определяет Генштаб ВСУ, который знает, на каком направлении и какого вида сил или войск замещение нужно сделать, или отвести бригаду на восстановление боеспособности и вместо нее ввести резерв. Однако сейчас украинская армия нуждается, прежде всего, в конкретных специалистах:
"Это могут быть операторы беспилотников, айтишники, связисты, артиллеристы и так далее".
Потребность в конкретных специалистах особенно появляется на фоне того, что Украина получает современное вооружение натовского стандарта. Поэтому нужны специалисты, которые смогут быстро овладеть им.
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