Источник назвал испанский клуб, который интересуется Зозулей

Украинский нападающий Роман Зозуля попал в сферу интересов каталонского клуба "Химнастик", который выступает в третьем испанском дивизионе, сообщает Diari de Tarragona.

При этом отмечается, что трансферу может помешать высокая зарплата 32-летнего украинца. В данный момент Зозуля находится в статусе свободного агента по окончании контракта с "Фуэнлабрадой. На его счету 3 гола и 3 ассиста в 37 матчах минувшего сезона.

Форвард играет в Испании с лета 2016 года - у него есть опыт выступлений в Ла Лиге и Сегунде. В сезоне-2021/22 "Химнастик" финишировал 4-м в Примере Дивизиона КИФФ, но проиграл "Вильярреалу-2" в плей-офф за выход в Сегунду.