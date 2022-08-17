  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Источник назвал испанский клуб, который интересуется Зозулей
В тренде

Источник назвал испанский клуб, который интересуется Зозулей

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Из третьего дивизиона Испании

Источник назвал испанский клуб, который интересуется Зозулей

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский нападающий Роман Зозуля попал в сферу интересов каталонского клуба "Химнастик", который выступает в третьем испанском дивизионе, сообщает Diari de Tarragona.

При этом отмечается, что трансферу может помешать высокая зарплата 32-летнего украинца. В данный момент Зозуля находится в статусе свободного агента по окончании контракта с "Фуэнлабрадой. На его счету 3 гола и 3 ассиста в 37 матчах минувшего сезона.

Форвард играет в Испании с лета 2016 года - у него есть опыт выступлений в Ла Лиге и Сегунде. В сезоне-2021/22 "Химнастик" финишировал 4-м в Примере Дивизиона КИФФ, но проиграл "Вильярреалу-2" в плей-офф за выход в Сегунду.

Читайте такжеЗозуля рассказал, с кем из украинских легионеров собирался вступать в ВСУ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роман Зозуля Химнастик (Таррагона)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Diari de Tarragona

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде