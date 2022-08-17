"Ждем ATACMS". Резников рассказал, существуют ли ограничения для ВСУ в контексте ударов по Крыму
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Getty Images / Global Images Ukraine
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что у ВСУ нет ограничений на удары по российским военным объектам во временно оккупированном Крыму. Об этом он заявил в интервью изданию "Голос Америки".
Резников рассчитывает, что США предоставят Вооруженным силам Украины ракеты ATACMS для HIMARS с дальностью 300 километров. Этого, как считает министр обороны, хватит, чтоб поражать цели на всех оккупированных территориях, а также в приграничных областях рф.
Также Резников сказал, что не видит возможности для "заморозки" войны, как это было постепенно с 2014 года на востоке страны. Однако он допускает понижение активности боевых действий, т.н. "охлаждение".
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