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"Ждем ATACMS". Резников рассказал, существуют ли ограничения для ВСУ в контексте ударов по Крыму

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"Ждем ATACMS". Резников рассказал, существуют ли ограничения для ВСУ в контексте ударов по Крыму

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что у ВСУ нет ограничений на удары по российским военным объектам во временно оккупированном Крыму. Об этом он заявил в интервью изданию "Голос Америки".

Резников рассчитывает, что США предоставят Вооруженным силам Украины ракеты ATACMS для HIMARS с дальностью 300 километров. Этого, как считает министр обороны, хватит, чтоб поражать цели на всех оккупированных территориях, а также в приграничных областях рф.

Также Резников сказал, что не видит возможности для "заморозки" войны, как это было постепенно с 2014 года на востоке страны. Однако он допускает понижение активности боевых действий, т.н. "охлаждение".

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В статье: война с Россией Алексей Резников
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
17.08.2022 в 14:57
Ограничений нет и ударов нет...
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0
-1
Черноморчик (Одесса )
17.08.2022 в 15:20
Не ссы , будут ! Или веришь в детонацию , которая была у крымчан .
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