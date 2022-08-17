Сабо: Пришлось прятать Ярмоленко на базе, чтобы он не попал в Спартак
Тогда Андрей еще играл в "Десне"
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший главный тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо вспомнил, как ему пришлось прятать Андрея Ярмоленко, чтобы тот не оказался в московском "Спартаке".
"Он тогда играл в "Десне", а я приехал на просмотр. В итоге пришлось прятать его на базе, чтобы он не попал в московский "Спартак".
Я наблюдал за его игрой и сразу после матча позвонил Игорю Суркису, говорю: "Надо брать парня". Он согласился. А мне потом говорят: "Там на трибунах сидят люди из Москвы, они хотят Ярмоленко забрать в "Спартак". После игры команда уехала, а я оставил Ярмоленко на базе, чтобы спартаковцы его не нашли.
Потом я забрал его в "Динамо" и он за дубль получил очень серьезную травму – лечился полгода. После возобновления Ярмоленко вышел на тренировку, но выглядел очень плохо, и как раз приехал Игорь Суркис.
Президент позвал меня к себе и говорит: "Что ты за специалист, посмотри, кого ты взял? Он ведь совсем не умеет играть". Я говорю: "Подождите. Парень полгода не играл, дайте ему время набрать форму". И Ярмоленко не подвел, заиграл и начал прогрессировать, – сказал Сабо в интервью Ukrfootball.ua.
Напомним, что Сабо тренировал столичный клуб в 1994, с 1995 по 1997, с 2004 по 2005 и в 2007 году.
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