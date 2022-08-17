Разведка: В ближайшее время будут очень острые события на всем фронте

События по всей линии столкновения украинских Сил обороны с российскими террористами в ближайшее время будут очень острыми. Об этом сообщил представитель пресс-службы ГУР Андрей Юсов во время телемарафона единых новостей.

"Глобальные задачи путина, как человека, маниакально ненавидящего Украину, не изменились. Но за все время проведения полномасштабного наступления и российской агрессии, все дальше сама россия от достижения этих целей. Почти по всей линии столкновения мы видим активные боевые действия. О том, что Россия отведет свои войска с территории Украины, пока они говорить не готовы, но Украина будет освобождать все свои территории, захваченные врагом.

В ближайшее время будут очень острые события по всему фронту. Речь не только о привязке к каким-то датам. Сейчас много говорят о Дне независимости, хотя этот фактор следует учитывать. Но Главное управление разведки давно сообщало и говорило, что август и сентябрь будут чрезвычайно важными периодами для дальнейшего развития боевых действий по всему фронту", - сказал Юсов.