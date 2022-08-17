  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Разведка: В ближайшее время будут очень острые события на всем фронте
В тренде

Разведка: В ближайшее время будут очень острые события на всем фронте

Общие новости
(1 голосов)

Главное управление разведки это анонсировало

Разведка: В ближайшее время будут очень острые события на всем фронте

Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

События по всей линии столкновения украинских Сил обороны с российскими террористами в ближайшее время будут очень острыми. Об этом сообщил представитель пресс-службы ГУР Андрей Юсов во время телемарафона единых новостей.

"Глобальные задачи путина, как человека, маниакально ненавидящего Украину, не изменились. Но за все время проведения полномасштабного наступления и российской агрессии, все дальше сама россия от достижения этих целей. Почти по всей линии столкновения мы видим активные боевые действия. О том, что Россия отведет свои войска с территории Украины, пока они говорить не готовы, но Украина будет освобождать все свои территории, захваченные врагом.

В ближайшее время будут очень острые события по всему фронту. Речь не только о привязке к каким-то датам. Сейчас много говорят о Дне независимости, хотя этот фактор следует учитывать. Но Главное управление разведки давно сообщало и говорило, что август и сентябрь будут чрезвычайно важными периодами для дальнейшего развития боевых действий по всему фронту", - сказал Юсов.

Ранее мы сообщали, что в Офисе президента рассказали о планах уничтожения Крымского моста.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде