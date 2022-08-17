В Новой Каховке ликвидировали базу оккупантов

В городе Новая Каховка Херсонской области уничтожена база оккупантов. Об этом сообщают Госпогранслужба и Управление стратегических коммуникаций ВСУ по телеграме.

"По предварительной информации это видеоподтверждение точного "курения в неустановленном месте", которое находится в Новой Каховке. Также предварительно выяснено, что от 10 до 15 оккупантов навсегда покинули чат и еще примерно такое же количество готовится на выход", - говорится. в сообщении СтатКом.