Китай объявил о проведении военных учений на территории рф
В Поднебесной уверяют, что обучение не связано с текущей международной и региональной ситуацией
Фото: mod.gov.cn / Автор невідомий
Китайские власти планируют отправить контингент своих войск на россию для совместных военных учений в рамках программы "Восток-2022". Об этом сообщает Министерство обороны Китая. В учениях примут участие войска Индии, Белоруссии, Монголии, Таджикистана и других стран.
Пекин уверяет, что совместные учения не связаны с текущей международной и региональной ситуацией. Обучение является частью двустороннего годового соглашения о сотрудничестве и уже проводилось в последние годы.
Напомним, Пекин не поддержал санции, наложенные на Россию после ее полномасштабного вторжения на территорию Украины, и заявляет о поддержке нейтралитета. Кроме того, Китай недавно проводил обучение вдоль берегов частично признанного Тайваня, который китайские власти считают частью своей страны. За последний месяц делегация США
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