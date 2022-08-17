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Китай объявил о проведении военных учений на территории рф

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В Поднебесной уверяют, что обучение не связано с текущей международной и региональной ситуацией

Китай объявил о проведении военных учений на территории рф

Фото: mod.gov.cn / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Китайские власти планируют отправить контингент своих войск на россию для совместных военных учений в рамках программы "Восток-2022". Об этом сообщает Министерство обороны Китая. В учениях примут участие войска Индии, Белоруссии, Монголии, Таджикистана и других стран.

Пекин уверяет, что совместные учения не связаны с текущей международной и региональной ситуацией. Обучение является частью двустороннего годового соглашения о сотрудничестве и уже проводилось в последние годы.

Напомним, Пекин не поддержал санции, наложенные на Россию после ее полномасштабного вторжения на территорию Украины, и заявляет о поддержке нейтралитета. Кроме того, Китай недавно проводил обучение вдоль берегов частично признанного Тайваня, который китайские власти считают частью своей страны. За последний месяц делегация США дважды посещала Тайвань, на что Пекин отреагировал отрицательно.

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В статье: война с Россией
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