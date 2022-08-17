Китай объявил о проведении военных учений на территории рф

Китайские власти планируют отправить контингент своих войск на россию для совместных военных учений в рамках программы "Восток-2022". Об этом сообщает Министерство обороны Китая. В учениях примут участие войска Индии, Белоруссии, Монголии, Таджикистана и других стран.

Пекин уверяет, что совместные учения не связаны с текущей международной и региональной ситуацией. Обучение является частью двустороннего годового соглашения о сотрудничестве и уже проводилось в последние годы.