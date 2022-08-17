"Вопрос сложный и неоднозначный". В Раде дали оценку открытию границ для военнообязанных

Вопрос о пересечении границы всеми категориями граждан Украины мужского пола продолжает обсуждаться в Верховной Раде Украины. Об этом сообщил член комитета ВР по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский в Медиацентре Украина, передает "Укринформ".

Напомним, что на данный момент уезжать из Украины могут только отдельные категории граждан Украины мужского пола, среди которых, например, спортсмены.

"Вопрос пересечения границы гражданами Украины мужского пола, которые являются военного возраста от 18 до 60 лет, достаточно живо дискутируется в парламенте со второго или третьего месяца войны. Есть много работников и профессий, которые востребованы за границей. Периодически наши коллеги, народные депутаты регистрируют инициативы и предлагают для обсуждения возможности разрешения выезжать за границу для определенной категории лиц. Этот вопрос очень сложен и неоднозначен. На сегодняшний день нет единства в понимании того, стоит или нет либерализировать выезд за границу для определенных категорий лиц, которые не служат в ВСУ, не проходили военную службу и не имеют военных навыков. Центры комплектования и социальной защиты, бывшие военкоматы, вручают повестки и мобилизуют лиц, необходимых для целей. … Соответственно, в любое время может возникнуть необходимость дополнительной мобилизации или призыва конкретной категории лиц", - отметил Вениславский.