"Ой, у лузі червона калина". Усик пришел на пресс-конференцию в казацкой одежде и спел

Украинский боксер Александр Усик пришел на финальную пресс-конференцию перед боем с Энтони Джошуа в казацкой одежде. После решающей битвы взглядов с британцем уроженец украинского Крыма спел "Ой, у лузі червона калина".

Напомним, что бой между Усиком и Джошуа состоится на стыке 20 и 21 августа. Прямую трансляцию поединка бесплатно вы можете посмотреть на UA-Футбол здесь .