"Ой, у лузі червона калина". Усик пришел на пресс-конференцию в казацкой одежде и спел
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский боксер Александр Усик пришел на финальную пресс-конференцию перед боем с Энтони Джошуа в казацкой одежде. После решающей битвы взглядов с британцем уроженец украинского Крыма спел "Ой, у лузі червона калина".
Напомним, что бой между Усиком и Джошуа состоится на стыке 20 и 21 августа. Прямую трансляцию поединка бесплатно вы можете посмотреть на UA-Футбол
Ранее мы сообщали, что перед сражением с Джошуа Александр Усик
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