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"Ой, у лузі червона калина". Усик пришел на пресс-конференцию в казацкой одежде и спел

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"Ой, у лузі червона калина". Усик пришел на пресс-конференцию в казацкой одежде и спел

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский боксер Александр Усик пришел на финальную пресс-конференцию перед боем с Энтони Джошуа в казацкой одежде. После решающей битвы взглядов с британцем уроженец украинского Крыма спел "Ой, у лузі червона калина".

Напомним, что бой между Усиком и Джошуа состоится на стыке 20 и 21 августа. Прямую трансляцию поединка бесплатно вы можете посмотреть на UA-Футбол здесь.

Ранее мы сообщали, что перед сражением с Джошуа Александр Усик показал свой рекордный вес.

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В статье: Александр Усик
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