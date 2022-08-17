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УП: На яхте Ярославского до сих пор катается его жена. Бизнесмен обещал продать судно и пожертвовать деньги Харькову

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(1 голосов)

Слова не сдержал

УП: На яхте Ярославского до сих пор катается его жена. Бизнесмен обещал продать судно и пожертвовать деньги Харькову

worthavenueyachts.com

UA-Футбол
Новина українською

Олигарх Александр Ярославский, который в марте обещал продать свою яхту, а деньги от продаж передать на восстановление Харькова, похоже, не сдержал слова – на элитной яхте до сих пор катается его жена с подругами, сообщает издание "Украинская правда".

60-метровую яхту Kaiser Ярославского стоимостью 50 миллионов долларов журналисты заметили неподалеку от Ниццы.

Третьего марта Ярославский заявил, что продаст яхту, а деньги от продаж передаст на восстановление Харькова. Но, похоже, яхта до сих пор принадлежит олигарху.

Журналисты в течение нескольких дней приезжали в город Антиб, вблизи которого бросила якорь Kaiser, чтобы увидеть пассажиров яхты.

С помощью дрона на яхте зафиксировали женщину, похожую на жену Ярославского Марину Светницкую.

Журналисты УП отмечают, что на своей странице в инстаграммах Светницкая публикует много фотографий именно с яхты Kaiser и "демонстрирует, что на Лазурном берегу на яхте стоимостью 50 миллионов мыслями она с Украиной".

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Комментарии (4)
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xутин пуйлo 88 (Десь там)
17.08.2022 в 19:36
А міг би як Суркіс програти цю яхту в казино Монако. Тільки Zapp Brannigan не прокоментує новину з казино, бо про Суркіса або Медведчука говорити погано йому не дозволяють переконання. Зате в цій темі повинний відмітитись. Чекаю.
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+1
0
bato61
17.08.2022 в 18:53
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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0
oda1979 (Запорожье)
17.08.2022 в 18:50
Жена купила и катается..
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MaximSK (Киев)
17.08.2022 в 18:24
Видимо покупателей не нашлось, поэтому жена на нем и катается.
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