УП: На яхте Ярославского до сих пор катается его жена. Бизнесмен обещал продать судно и пожертвовать деньги Харькову

Олигарх Александр Ярославский, который в марте обещал продать свою яхту, а деньги от продаж передать на восстановление Харькова, похоже, не сдержал слова – на элитной яхте до сих пор катается его жена с подругами, сообщает издание "Украинская правда".

60-метровую яхту Kaiser Ярославского стоимостью 50 миллионов долларов журналисты заметили неподалеку от Ниццы.

Третьего марта Ярославский заявил, что продаст яхту, а деньги от продаж передаст на восстановление Харькова. Но, похоже, яхта до сих пор принадлежит олигарху.

Журналисты в течение нескольких дней приезжали в город Антиб, вблизи которого бросила якорь Kaiser, чтобы увидеть пассажиров яхты.

С помощью дрона на яхте зафиксировали женщину, похожую на жену Ярославского Марину Светницкую.

Журналисты УП отмечают, что на своей странице в инстаграммах Светницкая публикует много фотографий именно с яхты Kaiser и "демонстрирует, что на Лазурном берегу на яхте стоимостью 50 миллионов мыслями она с Украиной".