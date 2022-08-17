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Во Львов приехал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш

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(1 голосов)

Также там будет президент Турции Эрдоган

Во Львов приехал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Издание "Европейская правда" со ссылкой на спикера ООН сообщает о том, что во Львов прибыл генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш.

"Антониу Гутерреш прибыл во Львов, где он завтра встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом", - говорится в заявлении.

У генсека запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, где обсудят ситуацию на Запорожской АЭС, а также поиск политического решения для завершения войны с россией.

Также в скором времени ожидается визит Гутерреша в Стамбул, где на Совместном координационном центре обсудят вопросы экспорта украинского зерна и удобрений через Черное море.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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олег донецьк Украіна (донецьк)
17.08.2022 в 19:54
у макрона с шольцем не вышло.новые гонцы от .....из кремля.паРАШЕ срочно нужно перемирие?если зеленский купится на это после бучи,ирпеня и азова в еленовке?условия одни-вон с нашей земли,возмещение ущерба,возвращение всех пленных и вывезенных.это для начала
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