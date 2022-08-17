Во Львов приехал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш

Издание "Европейская правда" со ссылкой на спикера ООН сообщает о том, что во Львов прибыл генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш.

"Антониу Гутерреш прибыл во Львов, где он завтра встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом", - говорится в заявлении.

У генсека запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, где обсудят ситуацию на Запорожской АЭС, а также поиск политического решения для завершения войны с россией.

Также в скором времени ожидается визит Гутерреша в Стамбул, где на Совместном координационном центре обсудят вопросы экспорта украинского зерна и удобрений через Черное море.