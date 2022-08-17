Во Львов приехал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Также там будет президент Турции Эрдоган
Getty Images / Global Images Ukraine
Издание "Европейская правда" со ссылкой на спикера ООН сообщает о том, что во Львов прибыл генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш.
"Антониу Гутерреш прибыл во Львов, где он завтра встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом", - говорится в заявлении.
У генсека запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, где обсудят ситуацию на Запорожской АЭС, а также поиск политического решения для завершения войны с россией.
.@antonioguterres arrived Lviv where, tomorrow, he will meet @ZelenskyyUa & @RTErdogan. pic.twitter.com/PC1tBbXOF6— UN Spokesperson (@UN_Spokesperson) August 17, 2022
Также в скором времени ожидается визит Гутерреша в Стамбул, где на Совместном координационном центре обсудят вопросы экспорта украинского зерна и удобрений через Черное море.
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