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Украинская разведка: Российские оккупанты прячут авиацию вглубь Крыма и на запасные аэродромы россии

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Реакция на взрывы

Украинская разведка: Российские оккупанты прячут авиацию вглубь Крыма и на запасные аэродромы россии

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Украинская разведка сообщает о том, что российские оккупанты прячут свою авиацию вглубь Крыма и на запасные аэродромы россии.

Такая активность была отмечена после серии взрывов на объектах военной инфраструктуры временно оккупированного полуострова Крым, в том числе на территории аэродромов Саки (9 августа) и Гвардейское (16 августа), отмечают в Главном управлении разведки.

Есть информация, что во время одного из таких перелетов у одного из самолетов МИГ-31 на борту произошел пожар.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Ukraine NOW

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