Украинская разведка: Российские оккупанты прячут авиацию вглубь Крыма и на запасные аэродромы россии

Украинская разведка сообщает о том, что российские оккупанты прячут свою авиацию вглубь Крыма и на запасные аэродромы россии.

Такая активность была отмечена после серии взрывов на объектах военной инфраструктуры временно оккупированного полуострова Крым, в том числе на территории аэродромов Саки (9 августа) и Гвардейское (16 августа), отмечают в Главном управлении разведки.

Есть информация, что во время одного из таких перелетов у одного из самолетов МИГ-31 на борту произошел пожар.