Украинская разведка: Российские оккупанты прячут авиацию вглубь Крыма и на запасные аэродромы россии
Реакция на взрывы
Украинская разведка сообщает о том, что российские оккупанты прячут свою авиацию вглубь Крыма и на запасные аэродромы россии.
Такая активность была отмечена после серии взрывов на объектах военной инфраструктуры временно оккупированного полуострова Крым, в том числе на территории аэродромов Саки (9 августа) и Гвардейское (16 августа), отмечают в Главном управлении разведки.
Есть информация, что во время одного из таких перелетов у одного из самолетов МИГ-31 на борту произошел пожар.
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Источник:Ukraine NOW
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