Источник: Из Крыма выехало руководство оккупационной так называемой власти. Возврат не предполагается

24 канал со ссылкой на свои источники в разведке пишет о том, что Крым покинули руководители оккупационной так называемой "власти" – сергей аксенов (так называемый "премьер-министр") и владимир костянтинов (так называемый "спикер парламента"). Вместе с ними полуостров покинули их дети и жены.

Для свободного движения оккупационные власти в ночь на 17-ое августа перекрывали проезд по Крымскому мосту.

Причиной побега оккупантов источник называет регулярные взрывы, которые в последнее время происходят в Крыму.

Аксенов и костянтинов покинули Крым после звонка куратора из москвы, отмечает издание. Также СМИ пишут, что возвращаться оккупанты не планируют.