  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Источник: Из Крыма выехало руководство оккупационной так называемой власти. Возврат не предполагается
В тренде

Источник: Из Крыма выехало руководство оккупационной так называемой власти. Возврат не предполагается

Общие новости
(1 голосов)

Аксенов и костянтинов дари деру

Источник: Из Крыма выехало руководство оккупационной так называемой власти. Возврат не предполагается

krymua

UA-Футбол
Новина українською

24 канал со ссылкой на свои источники в разведке пишет о том, что Крым покинули руководители оккупационной так называемой "власти" – сергей аксенов (так называемый "премьер-министр") и владимир костянтинов (так называемый "спикер парламента"). Вместе с ними полуостров покинули их дети и жены.

Для свободного движения оккупационные власти в ночь на 17-ое августа перекрывали проезд по Крымскому мосту.

Причиной побега оккупантов источник называет регулярные взрывы, которые в последнее время происходят в Крыму.

Аксенов и костянтинов покинули Крым после звонка куратора из москвы, отмечает издание. Также СМИ пишут, что возвращаться оккупанты не планируют.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
24 канал

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде