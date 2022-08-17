Источник: Из Крыма выехало руководство оккупационной так называемой власти. Возврат не предполагается
Аксенов и костянтинов дари деру
krymua
24 канал со ссылкой на свои источники в разведке пишет о том, что Крым покинули руководители оккупационной так называемой "власти" – сергей аксенов (так называемый "премьер-министр") и владимир костянтинов (так называемый "спикер парламента"). Вместе с ними полуостров покинули их дети и жены.
Для свободного движения оккупационные власти в ночь на 17-ое августа перекрывали проезд по Крымскому мосту.
Причиной побега оккупантов источник называет регулярные взрывы, которые в последнее время происходят в Крыму.
Аксенов и костянтинов покинули Крым после звонка куратора из москвы, отмечает издание. Также СМИ пишут, что возвращаться оккупанты не планируют.
Популярное сейчас
- Разведка: В ближайшее время будут очень острые события на всем фронте
- СМИ: Ходят в казино. Братья Суркисы выехали из Украины в Монте-Карло
- Динамо - Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Добавилось 200 убитых россиян и семь уничтоженных танков. Генштаб обновил данные о потерях оккупантов на войне
- Виталий Кличко разводится со своей женой после 26 лет брака
- Красавица дня. Как жена Роберта Левандовски болела за мужа на игре против Райо. ФОТО