ВСУ отбили наступления россиян на Краматорском, Бахмутском и Авдеевском направлениях

Генеральный штаб ВСУ опубликовал сведения о ситуации на фронте по состоянию на утро четверга, 18 августа.

Волынское и Полесское направления:

обстановка без существенных изменений. Подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Беларуси.

Сиверское направление:

противник продолжает удерживать подразделения вооруженных сил рф в приграничных районах Брянской и Курской областей с целью сковывания действий подразделений Сил обороны. Враг совершил обстрелы из ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Волковка, Яструбино и Поповка Сумской области.

Слобожанское направление:

россияне продолжают ведение боевых действий с целью удержания занятых ранее рубежей и недопущения наступления сил обороны Украины.

Харьковское направление:

Оккупанты били из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Карасовка, Петровка, Базалиевка, Ртищевка, Дуванка, Ивановка, Мосьпаново, Лесное, Большие Проходы, Питомник, Гусаровка и Чеполь. Совершили дистанционное минирование местности недалеко от Лебяжьего.

Славянское направление:

враг обстрелял из артиллерии районы Большой Камышевахи, Вернополья, Адамовки и Довгенького.

Краматорское направление:

Зафиксированы обстрелы из танков и реактивных систем залпового огня районов Славянска, Краматорска, Спорного, Донецкого, Ивано-Дарьевки, Северска, Звановки и Райгородка. Нанесен авиационный удар возле Веселого. Россияне вели наступление в направлении Николаевка – Выемка, успеха не имели, отошли.

Бахмутское направление:

Обстрелы возле Бахмута, Соледара, Раздолевки, Кодемы и Майорска. Оккупанты вели наступление в направлениях Владимировка – Соледар, Покровское – Бахмутское, Покровское – Бахмут, Клиново – Бахмут, Семигорье – Зайцево, Семигорье – Кодема и Гольмовский – Зайцево. Ни на одном из направлений наступления захватчики не достигли никаких положительных результатов и с потерями отошли.

Авдеевское направление:

враг совершал обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков вблизи Авдеевки, Марьинки, Александрополя, Песков, Первомайского и Опытного. Вел наступление на направлении Лозовое – Первомайское, успеха не имел, отошел.

Новопавловское и Запорожское направления:

россияне ведут оборону занятых районов. Обстреливали районы населенных пунктов Новоселка, Новомихайловка, Богоявленка, Степногорск, Шевченко, Бурлацкое, Железнодорожное, Гуляйпольское, Лукьяновское, Преображенка, Полтавка. Вели воздушную разведку БПЛА возле Полтавки, Гуляйполя, Малиновки, Зеленого Гая, Щербаков и Новояковловки. Пытались вести штурмовые действия в направлении Егоровка - Шевченко, успеха не имели, отошли.

Южнобужское направление:

войска противника основные усилия сосредотачиваются на удерживании занятых районов и сковывании действий Сил обороны Украины. Обстрелы зафиксированы недалеко от населенных пунктов Николаев, Степная Долина, Луч, Посад-Покровское, Галициново, Александровка, Мирное, Широкое, Квитневе, Киселевка, Кобзарцы, Первомайское, Кавказ, Мураховка, Андреевка, Осокоровка, Ивановка и Трудолюбовка. Противник нанес авиаудары возле Белой Криницы, Благодатного, а также балки Хуторской.