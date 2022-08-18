  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. россияне снова попали в общежитие в Слободском районе Харькова – есть погибший, ранены дети
В тренде

россияне снова попали в общежитие в Слободском районе Харькова – есть погибший, ранены дети

Общие новости
(1 голосов)

Оккупанты – нелюди

россияне снова попали в общежитие в Слободском районе Харькова – есть погибший, ранены дети

Терехов Телеграм-канал

Новина українською

Мэр Харькова Игорь Терехов и глава ОВА Олег Синегубов сообщили актуальную информацию об ударах российской армии по городу.

Так, в Слободском районе после утреннего обстрела общежития 18 пострадавших, среди них двое детей. Все доставлены в больницы. По информации ГСЧС, один человек там погиб. Площадь пожара – 800 квадратных метров.

В Холодногорском районе был очень крупный пожар в административном здании. Его площадь более 4,5 тысяч квадратных метров. Также россияне обстреливали Харьков ночью. Напомним, россияне обстреляли общежитие и вчера вечером, 17 августа (6 погибших и 16 раненых). Сообщалось, что под завалами разрушенного оккупантами общежития в Харькове могут быть люди с нарушениями слуха, которые могут не слышать спасателей.

Читайте такжеРакетный удар по Харькову: количество жертв растет, Зеленский сделал заявление

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Олег Синегубов Игорь Терехов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде