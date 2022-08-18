россияне снова попали в общежитие в Слободском районе Харькова – есть погибший, ранены дети

Мэр Харькова Игорь Терехов и глава ОВА Олег Синегубов сообщили актуальную информацию об ударах российской армии по городу.

Так, в Слободском районе после утреннего обстрела общежития 18 пострадавших, среди них двое детей. Все доставлены в больницы. По информации ГСЧС, один человек там погиб. Площадь пожара – 800 квадратных метров.

В Холодногорском районе был очень крупный пожар в административном здании. Его площадь более 4,5 тысяч квадратных метров. Также россияне обстреливали Харьков ночью. Напомним, россияне обстреляли общежитие и вчера вечером, 17 августа (6 погибших и 16 раненых). Сообщалось, что под завалами разрушенного оккупантами общежития в Харькове могут быть люди с нарушениями слуха, которые могут не слышать спасателей.