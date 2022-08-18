За ночь россияне обстреляли Днепропетровщину и Запорожье, вчера пострадали еще 2 области

Ночь с тремя обстрелами в Днепропетровской области, россияне нанесли удары по двум районам – Криворожскому и Никопольскому. Дважды накрыла Никопольский огнем. В жилые кварталы Никополя прилетели 15 снарядов из ствольной артиллерии. Ранена 57-летняя женщина, она в больнице. В городе повреждены 15 частных домов, школа, авто, магазин и храм. Обстрелами задело несколько газопроводов и линий электропередач. На месте работают аварийные бригады. В Криворожском районе враг направил "Ураганы" на Апостоловскую громаду. Без разрушений и пострадавших. В Великой Костромке Зеленодольской громады электричества сейчас чинят поврежденную линию. Там до тысячи человек остались без света из-за вражеского удара накануне вечером, как сообщают глава ОВА Валентин Резниченко и председатель областного совета Николай Лукашук. Вчера, 17 августа, ориентировочно в 10:30 в результате вражеских обстрелов в с. Красное Воскресенской громады (Николаев) получил ранения один человек и поврежден жилой дом. Вечером, 17 августа, ориентировочно в 17:20 зафиксирован обстрел с. Шевченково Шевченковской громады. Есть повреждения жилых домов и хозяйственных построек. Пострадавших нет. Также оккупанты продолжили обстрел Сумской области. В течение дня россияне повредили и разрушили жилые дома и гражданскую инфраструктуру – всего за день зафиксировано 176 прилетов. К счастью, обошлось без жертв.

К тому же, россияне ночью 18 августа из реактивных систем залпового огня обстреляли Запорожье. Четыре ракеты попали в объект инфраструктуры в Шевченковском районе, есть незначительные разрушения. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.