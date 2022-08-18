Обновлен список профессий военнообязанных женщин: кого теперь будут брать на учет

По официальному разъяснению Генштаба, женщины (специальности которых подпадают под военный учет) должны стать на военный учет.

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Если они не станут на военный учет, то никакие жесткие негативные последствия к ним не будут применяться сразу. Хотя за это предусмотрена административная ответственность, как объяснил народный депутат и член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Есть вероятность, что нардеп оговорился, говоря, что это необходимо сделать до 1 октября. В официальном заявлении Генштаба говорится, что женщины будут брать на учет с 1 октября.

При этом специальность определяется наличием диплома, а не местом работы.