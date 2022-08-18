Обновлен список профессий военнообязанных женщин: кого теперь будут брать на учет
Объяснения
Міністерство оборони
По официальному разъяснению Генштаба, женщины (специальности которых подпадают под военный учет) должны стать на военный учет.
Если они не станут на военный учет, то никакие жесткие негативные последствия к ним не будут применяться сразу. Хотя за это предусмотрена административная ответственность, как объяснил народный депутат и член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.
Есть вероятность, что нардеп оговорился, говоря, что это необходимо сделать до 1 октября. В официальном заявлении Генштаба говорится, что женщины будут брать на учет с 1 октября.
При этом специальность определяется наличием диплома, а не местом работы.
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