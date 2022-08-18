ISW: россия пытается подать удары по объектам в Крыму как теракты

российские руководство и информационное пространство все больше склоняются к тому, чтобы подать недавние украинские удары по военным объектам в Крыму как террористические акты, чтобы устранить информационный нарратив из-за нарушений эрефией международного права и призывов объявить рф государством-спонсором терроризма.

Однако эти удары – законное применение силы, а не теракты. Об этом пишет Институт изучения войны (ISW) в своей сводке по итогам 17 августа. россияне некорректно квалифицировали удары по штабу Черноморского флота рф, складам боеприпасов и авиабазе "Саки" как террористические акты.

российская ФСБ заявила о якобы "нейтрализации организации Хизб ут-Тахрир" в Джанкое и Ялте. Эксперты ISW заявили, что оккупанты обвинили украинские власти в "координации операций Хизб ут-Тахрир в Крыму", не предоставив никаких доказательств. По мнению ISW, россияне таким образом попытаются скомпрометировать украинское партизанское движение перед международным сообществом.