  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ISW: россия пытается подать удары по объектам в Крыму как теракты
В тренде

ISW: россия пытается подать удары по объектам в Крыму как теракты

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Но это неправда

ISW: россия пытается подать удары по объектам в Крыму как теракты

#russiaisaterroriststate

Новина українською

российские руководство и информационное пространство все больше склоняются к тому, чтобы подать недавние украинские удары по военным объектам в Крыму как террористические акты, чтобы устранить информационный нарратив из-за нарушений эрефией международного права и призывов объявить рф государством-спонсором терроризма.

Однако эти удары – законное применение силы, а не теракты. Об этом пишет Институт изучения войны (ISW) в своей сводке по итогам 17 августа. россияне некорректно квалифицировали удары по штабу Черноморского флота рф, складам боеприпасов и авиабазе "Саки" как террористические акты.

российская ФСБ заявила о якобы "нейтрализации организации Хизб ут-Тахрир" в Джанкое и Ялте. Эксперты ISW заявили, что оккупанты обвинили украинские власти в "координации операций Хизб ут-Тахрир в Крыму", не предоставив никаких доказательств. По мнению ISW, россияне таким образом попытаются скомпрометировать украинское партизанское движение перед международным сообществом.

Читайте такжеISW: Среди россиян произошел раскол – боевики из "ЛНР" не хотят воевать на территории Донецкой области

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Институт изучения войны ISW
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
understandingwar.org

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде