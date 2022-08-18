  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. К 24 августа: россия тянет из Улан-Удэ эшелон с ракетами к границам Украины
В тренде

К 24 августа: россия тянет из Улан-Удэ эшелон с ракетами к границам Украины

Общие новости
(1 голосов)

Транспортно-пусковые контейнеры с зенитно-управляемыми ракетами к зенитно-ракетным комплексам

К 24 августа: россия тянет из Улан-Удэ эшелон с ракетами к границам Украины

Vitaly V. Kuzmin

Новина українською

В начале августа из улан-удэ вышли эшелоны с боеприпасами в составе 28 вагонов с ракетами для ЗРК С-300 в количестве 32 ЗУР. К границе с Украиной эшелон ориентировочно прибудет в 20-х числах. К середине августа из арсенала комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов в котово изъято более 120 контейнеров с ракетами к ЗРК С-300.

Известно, что в районе Джанкоя было составлено около 440 ТПК в ЗРК С-300. После инцидента в Джанкое пока трудно сказать, были ли эти ТПК уничтожены полностью, частично или вообще нет. В зябровке (беларусь) в 22 км от границы с Украиной также идет концентрация ракет до С-300 и общее количество ТПК превышает 60 единиц.

Угроза массированного обстрела территории Украины как минимум ракетами С-300 очевидна. С учетом прибытия ряда эшелонов до 20 числа очевидно и то, что они концентрируются к 24 августа.

Читайте также"Одна из самых трагических ночей". После обстрела Харькова найдено уже 10 убитых и 40 раненых

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
t.me/AFUStratCom

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде