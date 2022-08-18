К 24 августа: россия тянет из Улан-Удэ эшелон с ракетами к границам Украины

В начале августа из улан-удэ вышли эшелоны с боеприпасами в составе 28 вагонов с ракетами для ЗРК С-300 в количестве 32 ЗУР. К границе с Украиной эшелон ориентировочно прибудет в 20-х числах. К середине августа из арсенала комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов в котово изъято более 120 контейнеров с ракетами к ЗРК С-300.

Известно, что в районе Джанкоя было составлено около 440 ТПК в ЗРК С-300. После инцидента в Джанкое пока трудно сказать, были ли эти ТПК уничтожены полностью, частично или вообще нет. В зябровке (беларусь) в 22 км от границы с Украиной также идет концентрация ракет до С-300 и общее количество ТПК превышает 60 единиц.

Угроза массированного обстрела территории Украины как минимум ракетами С-300 очевидна. С учетом прибытия ряда эшелонов до 20 числа очевидно и то, что они концентрируются к 24 августа.