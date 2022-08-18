СМИ: На встрече во Львове Эрдоган предложит Зеленскому организовать его встречу с путиным
Реджеп уже в Украине
Коллаж – Таисия Зарянова (liga.net)
Во время визита во Львов президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган снова предложит президенту Украины Владимиру Зеленскому организовать его встречу с российским "лидером" владимиром путиным. Об этом сообщает турецкий телеканал A Haber, ссылаясь на своих собеседников в дипломатических кругах. Остальные детали переговоров не сообщаются.
Издание CNN Turk со ссылкой на свои источники в россии сообщает, что путин намекнул на возможность встречи с Зеленским в день визита Эрдогана в Сочи 5 августа. Мол, позиция россии относительно возможной встречи двух лидеров стала смягчаться.
Сегодня, 18 августа, президент Украины Владимир Зеленский встретится во Львове с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутеррешем. Одной из основных тем переговоров станет перспектива дипломатического урегулирования войны россии против Украины. Также будет обсуждаться снабжение зерновым коридором.
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