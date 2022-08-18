В результате ракетного удара россиян по Харькову погибла мама украинской легкоатлетки
Очередная жертва русского мира
Катерина Табашник, фото - Getty Images
Украинская атлетка Екатерина Табашник сообщила в собственной социальной сети, что в результате ракетного удара по общежитию в Харькове в ночь на 18 августа погибла ее мать.
"Русский мер унес жизни моей мамочки. Освободил меня от дома и всей моей жизни", – написала Екатерина в Instagram.
Она опубликовала видео, на котором видны разрушенные помещения и остатки ее грамот и наград за спортивные достижения. Екатерина Табашник выступает в дисциплине прыжков в высоту. Она выигрывала чемпионат Европы среди юниоров, 6 августа 2022-го стала третьей на этапе Бриллиантовой лиги.
Добавим, что по последней информации в результате последних ударов россиян по Харькову погибли 10 человек, около 40 получили ранения. Примечательно, что минобороны России заявило об ударе "по базе иностранных наемников ВСУ".
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