ГУР: Украина имеет достаточный обменный фонд для обмена пленными с россией

россия имеет невысокий интерес к некоторым группам военнопленных, воевавших против Украины. Об этом представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов сообщил в эфире национального телемарафона.

"Можем констатировать: в отношении определенных групп своих же представителей и российских военнопленных рф имеет невысокий интерес. Если мы говорим о мобилизованных и военных с территории ОРДЛО и представителях "ЛНР"/"ДНР", то действительно к ним самый низкий интерес. Это мы видим на разных ступенях отношения: от того, что они хуже всего обучены, они в прямом смысле принудительно мобилизованы, хуже всего одеты и с худшим оружием, до, в том числе, вопросов обмена".

Несмотря на это, переговорный процесс по вопросу обмена продолжается, отметил представитель военной разведки Украины.

"россия почему-то считает, что она иногда до сих пор может диктовать условия, а это не так. Работа над возвращением украинских защитников продолжается, и ждем новостей. Обменный фонд и другие инструменты для возвращения украинских защитников в Украине достаточны. Кроме того, он постоянно возобновляется. И это то, над чем работают Украина и собственно все Вооруженные силы.К огда мы говорим о процессе возвращения, то обмен – лишь один из инструментов возвращения наших защитников. Обменный фонд – это очень сложная, многоуровневая и нелинейная вещь. Речь далеко не всегда может идти только о количестве. Конкретику не будем обсуждать, но поверьте, что и координационный штаб по обращению с военнопленными, и соответствующие рабочие группы делают все возможное и используют все инструменты для того, чтобы вернуть наших защитников".