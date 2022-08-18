Стало известно, какой именно российский самолет сбили ВСУ
Это был 234-й
Генеральный штаб ВСУ в обновленных данных о потерях россиян по состоянию на утро 18 августа добавил в графу самолеты и вертолеты по одной единице уничтоженной вражеской техники.
Позже стали известны подробности. Российский самолет Су-25 был сбит подразделениями ПВО оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".
Кроме того, был приземлен очередной ударный вертолет Ка-52. Сообщается, что за последние трое суток было уничтожено 5 БПЛА типа Орлан-10.
В то же время Группировка объединенных сил сообщает, что на этой неделе враг начал применять противорадиолокационные ракеты, что создает определенные трудности для украинской ПВО.
Напомним, что с момента полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили 234 российских самолета и 197 вертолетов.
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