Стало известно, какой именно российский самолет сбили ВСУ

Генеральный штаб ВСУ в обновленных данных о потерях россиян по состоянию на утро 18 августа добавил в графу самолеты и вертолеты по одной единице уничтоженной вражеской техники.

Позже стали известны подробности. Российский самолет Су-25 был сбит подразделениями ПВО оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

Кроме того, был приземлен очередной ударный вертолет Ка-52. Сообщается, что за последние трое суток было уничтожено 5 БПЛА типа Орлан-10.

В то же время Группировка объединенных сил сообщает, что на этой неделе враг начал применять противорадиолокационные ракеты, что создает определенные трудности для украинской ПВО.

Напомним, что с момента полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили 234 российских самолета и 197 вертолетов.