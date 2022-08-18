В США почти 20 военных и дипломатов призвали Байдена дать Украине ATACMS

Бывшие дипломаты и военные потребовали у администрации Байдена поставить в Украину дальнобойное вооружение. Об этом сообщило издание The Hill. Почти два десятка экс-дипломатов и военных "на решающем моменте войны" направили письмо с предложением предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS. По их мнению, такие поставки будут полезны для поражения военных целей в Крыму, а также смогут сорвать наступательные планы оркостана.

Отмечалось, что среди оставивших в письме подписи – экс-командующие силами НАТО в Европе, бывший глава военного контингента США в Европе, а также ряд экс-послов США в Украине и экспертов по национальной безопасности.

Спикер Госдепа США Нед Прайс на брифинге ответил на этот призыв и сказал, что на каждом этапе войны помощь США Украине была адаптирована к положению на фронте.