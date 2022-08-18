После взрывов поднялся дым. Днем 18 августа россияне обстреляли Николаев
Проклятые орки
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"В Николаеве слышны взрывы", – так написал городской голова Александр Сенкевич в 12:57 по киевскому времени в своем Telegram-канале. С 12:53 по 13:25 в области была объявлена воздушная тревога.
"Наш регион под обстрелом, бьют из Херсона, после обстрелов поднялся дым. Не пренебрегайте правилами безопасности и оставайтесь в укрытиях. В некоторых районах города не слышно сирену, сделайте репост – сообщите близким о тревоге", – призвали администраторы местных Telegram-каналов во время сирены.
Отметим, что вчера, 17 августа, ориентировочно в 10:30 в результате вражеских обстрелов в с. Красное Воскресенской громады (Николаев) получил ранения один человек, поврежден жилой дом. Вечером, 17 августа, ориентировочно в 17:20 зафиксирован обстрел с. Шевченково Шевченковской громады. Есть повреждения жилых домов и хозяйственных построек. Пострадавших нет.
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