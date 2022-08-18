россия угрожает остановить работу Запорожской АЭС

В министерстве обороны россии угрожают остановить работу Запорожской атомной электростанции, которая находится под оккупацией орков. Об этом говорится в заявлении от 18 августа. Такие действия в кремле объясняют якобы обстрелами ЗАЭС украинскими военными:

"…при продолжении негативного развития ситуации, связанной с обстрелами атомной станции Украиной, может быть рассмотрен вопрос о выводе в "холодный резерв" 5 и 6 энергоблоков, что приведет к остановке Запорожской АЭС", – говорится в заявлении российских террористов.

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Конечно, в минобороны россии также в очередной раз обвинили Украину в подготовке "резонансной провокации техногенной катастрофы на Запорожской АЭС киевским режимом на 19 августа". Соответствующий текст вышел в россии как раз во время визита генсека ООН Антониу Гутерреша и президента Турции Эрдогана во Львов на встречу с Зеленским.