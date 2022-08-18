  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Это космос. Известно, на что пошли 600 млн гривен, которые украинцы изначально собрали на Байрактары
В тренде

Это космос. Известно, на что пошли 600 млн гривен, которые украинцы изначально собрали на Байрактары

Общие новости
(2 голосов)

Спутник!

Это космос. Известно, на что пошли 600 млн гривен, которые украинцы изначально собрали на Байрактары

Лачен пише

Новина українською

За 600 миллионов гривен, собранных украинцами на покупку "Байракторов", благотворительный фонд Сергея Притулы приобрел спутник.

Он предоставит доступ к базе данных спутниковых снимков компании "Айсай" более чем на год, что позволит украинским военным планировать оперативные операции и делать "еще больше хлопков для российских захватчиков".

"Отныне наша армия будет получать спутниковые снимки высокого качества, которые помогут нам с оперативным планированием операций. "Хлопков " будет много", - сообщил Притула.

Сбор Притула организовал вместе с известным украинским блогером из Днепра Игорем Лаченковым, который является автором Telegram-канала "Лачен пишет" (823 тысячи подписчиков по состоянию на 18 августа).

Читайте также10-летняя девочка передала 21 тысячу гривен в фонд Притулы. Она играла с прохожими в шашки на деньги
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Сергей Притула
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
suspilne.media

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oda1979 (Запорожье)
18.08.2022 в 15:53
Один вопрос - зачем? Один спутник это ниочем.
Ответить
0
0
Caballero (DC)
18.08.2022 в 15:12
По моєму, це якась лажа і афера. Американці нам безкоштовно розвіддані передають.
Ответить
+1
-1
Kela (Одесса)
18.08.2022 в 15:54
американцы дают то что посчитают нужным, ив любой момент могут оказать, а сейчас мы сможем сами смотреть туда куда захотим и сколько захотим, никого при этом не уведомляя.Не факт что америкосы перед тем как сливать нам фото объектов где находилось высшее командование орков, не предупреждало перед этим русню.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде