Это космос. Известно, на что пошли 600 млн гривен, которые украинцы изначально собрали на Байрактары

За 600 миллионов гривен, собранных украинцами на покупку "Байракторов", благотворительный фонд Сергея Притулы приобрел спутник.

Он предоставит доступ к базе данных спутниковых снимков компании "Айсай" более чем на год, что позволит украинским военным планировать оперативные операции и делать "еще больше хлопков для российских захватчиков".

"Отныне наша армия будет получать спутниковые снимки высокого качества, которые помогут нам с оперативным планированием операций. "Хлопков " будет много", - сообщил Притула.

Сбор Притула организовал вместе с известным украинским блогером из Днепра Игорем Лаченковым, который является автором Telegram-канала "Лачен пишет" (823 тысячи подписчиков по состоянию на 18 августа).