россия перебросила в Калининград истребители с ракетами Кинжал

Министерство обороны рф сообщило о перебазировании трех истребителей МиГ-31 в Калининградскую область в рамках «дополнительных мер стратегического сдерживания».

Указывается, что самолеты вооружены гиперзвуковыми ракетами Кинжала. Россия настаивает, что эти ракеты невидимы и неуязвимы для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны. Истребители заступят на круглосуточное боевое дежурство.

Отметим, что россияне использовали ракеты Кинжал в войне против Украины 7 августа. Тогда они смогли нанести удар по военной части в Винницкой области, при этом в момент атаки не было извещения воздушной тревоги.