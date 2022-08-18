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россия перебросила в Калининград истребители с ракетами Кинжал

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«Для стратегического сдерживания»

россия перебросила в Калининград истребители с ракетами Кинжал

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Министерство обороны рф сообщило о перебазировании трех истребителей МиГ-31 в Калининградскую область в рамках «дополнительных мер стратегического сдерживания».

Указывается, что самолеты вооружены гиперзвуковыми ракетами Кинжала. Россия настаивает, что эти ракеты невидимы и неуязвимы для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны. Истребители заступят на круглосуточное боевое дежурство.

Отметим, что россияне использовали ракеты Кинжал в войне против Украины 7 августа. Тогда они смогли нанести удар по военной части в Винницкой области, при этом в момент атаки не было извещения воздушной тревоги.

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В статье: война с Россией
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