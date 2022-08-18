россия перебросила в Калининград истребители с ракетами Кинжал
«Для стратегического сдерживания»
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Министерство обороны рф сообщило о перебазировании трех истребителей МиГ-31 в Калининградскую область в рамках «дополнительных мер стратегического сдерживания».
Указывается, что самолеты вооружены гиперзвуковыми ракетами Кинжала. Россия настаивает, что эти ракеты невидимы и неуязвимы для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны. Истребители заступят на круглосуточное боевое дежурство.
Отметим, что россияне использовали ракеты Кинжал в войне против Украины 7 августа. Тогда они смогли нанести удар по военной части в Винницкой области, при этом в момент атаки не было извещения воздушной тревоги.
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