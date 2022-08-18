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Корвет, строящийся для ВМС Украины, назван в честь гетмана Мазепы

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Ждем, когда станет в строй

Корвет, строящийся для ВМС Украины, назван в честь гетмана Мазепы

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил имя "Гетман Иван Мазепа" корвету класса "Ada", строящегося для ВМС ВС Украины.

Соответствующий Указ №586/2022 опубликован на сайте главы государства.

"С целью восстановления исторических традиций национальной армии, увековечения памяти выдающегося украинского государственного деятеля гетмана Войска Запорожского Ивана Мазепы постановляю:

Присвоить корвету класса "Ada" Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины имя гетмана Ивана Мазепы и в дальнейшем именовать этот корвет - корвет "Гетман Иван Мазепа", - говорится в документе.

Корвет класса Ada для ВМС Украины был заложен в Турции в 2021 году. Корабль водоизмещением 2400 тонн будет иметь западное вооружение. Ударное ракетное оружие – противокорабельный ракетный комплекс Harpoon производства США. Также корвет должен вооружиться зенитно-ракетным комплексом VL MICA, артиллерийскими установками, а также пулеметами.

Гетман Иван Мазепа правил казацким государством с 1687 по 1709 годы. Во время Северной войны между Московским царством и Швецией перешел на сторону короля Карла XII, но потерпел поражение и был вынужден уехать в Молдавское княжество. Иван Мазепа немало сделал для восстановления прав и свобод казацкого государства, которые постоянно ограничивались Москвой после подписания Переяславского соглашения 1654 года. Для российской пропаганды Иван Мазепа остается одним из главных объектов ненависти.

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В статье: война с Россией
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