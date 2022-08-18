Остановка ЗАЭС россиянами приблизит сценарий радиационной катастрофы - Энергоатом
Ядерный терроризм от рф
Фото: Энергоатом / Автор неизвестен
В четверг, 18 августа министерство обороны рф пригрозило остановить работу Запорожской атомной электростанции, находящейся под оккупацией россиян. В частности, в официальном заявлении говорилось о "выведении в "холодный резерв" 5-го и 6-го энергоблоков".
Однако, как отмечают в Энергоатоме, из-за отключения генераторов ЗАЭС от энергосистемы Украины их нельзя будет использовать для работы на собственные нужды охлаждения топлива в случае обесточивания станции. "Это приблизит возможный сценарий радиационной катастрофы на крупнейшей атомной электростанции Европы - Запорожской АЭС", говорится в сообщении компании.
"Обстреливая и саму станцию, и линии, по которым она соединяется с энергосистемой Украины, россияне хотят отсоединить ЗАЭС от нее. А после этого – постараются подключить станцию к Крыму. Но когда у нее нет связи с украинской энергосистемой, она перейдет в режим блэкаута. Это все сделает возможным подключение ЗАЭС к энергосистеме России.
Именно так осуществляется ядерный терроризм. И рашисты терроризируют и шантажируют не только Украину, но весь цивилизованный мир, шаг за шагом уничтожая возможности защиты ЗАЭС от радиационной аварии. Некомпетентные оккупанты управляют Запорожской АЭС с помощью гранат и автоматов – это настоящий ядерный террор!
Необходимо немедленно вывести российские войска с территории ЗАЭС и вернуть ее под полный контроль Украины! Только это сможет обеспечить безопасное функционирование атомного объекта!", - заявили в Энергоатоме.
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