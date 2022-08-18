Турция примет участие в послевоенном восстановлении Украины, - заявление Министерства инфраструктуры
Между странами подписан Меморандум
Фото - Міністерство інфраструктури України
Сегодня, 18-го августа, с визитом во Львов прибыл Генсек ООН Гуттереш. Также Львов посетила турецкая делегация во главе с президентом Эрдоганом.
В частности, на встрече Украина и Турция договорились о сотрудничестве в контексте инфраструктурного восстановления. Об этом заявило Министерство инфраструктуры Украины.
"В ближайшее время будет создана совместная рабочая группа по вопросам восстановления, где будем прорабатывать механизмы привлечения турецких инвестиций, а также развивать конкретные проекты для сотрудничества", - прокомментировал событие министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
Со стороны Турции документ подписал министр торговли Турецкой Республики Мехмет Муш. Предполагается, что турецкие бизнес и государственные структуры могут развивать конкретные проекты восстановления, а также оказывать консультационную и техническую помощь.
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