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Турция примет участие в послевоенном восстановлении Украины, - заявление Министерства инфраструктуры

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Между странами подписан Меморандум

Турция примет участие в послевоенном восстановлении Украины, - заявление Министерства инфраструктуры

Фото - Міністерство інфраструктури України

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Сегодня, 18-го августа, с визитом во Львов прибыл Генсек ООН Гуттереш. Также Львов посетила турецкая делегация во главе с президентом Эрдоганом.

В частности, на встрече Украина и Турция договорились о сотрудничестве в контексте инфраструктурного восстановления. Об этом заявило Министерство инфраструктуры Украины.

"В ближайшее время будет создана совместная рабочая группа по вопросам восстановления, где будем прорабатывать механизмы привлечения турецких инвестиций, а также развивать конкретные проекты для сотрудничества", - прокомментировал событие министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Со стороны Турции документ подписал министр торговли Турецкой Республики Мехмет Муш. Предполагается, что турецкие бизнес и государственные структуры могут развивать конкретные проекты восстановления, а также оказывать консультационную и техническую помощь.

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В статье: война с Россией
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