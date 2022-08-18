Турция примет участие в послевоенном восстановлении Украины, - заявление Министерства инфраструктуры

Сегодня, 18-го августа, с визитом во Львов прибыл Генсек ООН Гуттереш. Также Львов посетила турецкая делегация во главе с президентом Эрдоганом.

В частности, на встрече Украина и Турция договорились о сотрудничестве в контексте инфраструктурного восстановления. Об этом заявило Министерство инфраструктуры Украины.

"В ближайшее время будет создана совместная рабочая группа по вопросам восстановления, где будем прорабатывать механизмы привлечения турецких инвестиций, а также развивать конкретные проекты для сотрудничества", - прокомментировал событие министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Со стороны Турции документ подписал министр торговли Турецкой Республики Мехмет Муш. Предполагается, что турецкие бизнес и государственные структуры могут развивать конкретные проекты восстановления, а также оказывать консультационную и техническую помощь.