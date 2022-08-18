Генштаб: На Южнобужском направлении россияне усиливают позиции за счет резерва и перемещения

Генштаб ВСУ обнародовал очередную вечернюю сводку по ситуации на фронте. Пресс-служба штаба выделила самые важные события на каждом из горячих направлений войны:

- На Харьковском направлении противник пополнил группировку батальонной тактической группой и развернул дополнительные комплексы радиоэлектронной борьбы.

- На Краматорском направлении оккупанты предприняли безуспешную попытку наступления в направлении Николаевка - Выемка. Понесли потери и отступили.

- На Бахмутском направлении наступательными и штурмовыми действиями противник пытался прорвать оборону наших войск и продвинуться из районов Владимировки, Покровского, Клинового, Семигорья и Гольмовского в направлении города Бахмут. Успеха не имел, отошел.

- На Авдеевском направлении враг предпринял неудачные попытки улучшения тактического положения на направлениях Верхнеторецкое – Каменка, Новоселовка Вторая – Авдеевка, Пески – Первомайское и Лозовое – Первомайское.

- На Новопавловском направлении наступательными действиями враг пытался улучшить тактическое положение на направлении Тарамчук – Водяное. Получил жесткий отпор и отступил.

- На Южнобужском направлении рашисты усилили группировку силами в две батальонные тактические группы за счет резерва и перемещения отдельных подразделений по другим направлениям.

Также отмечается, что в готовности к применению высокоточного оружия находятся два вражеских носителя крылатых ракет морского базирования.