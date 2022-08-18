Зеленский повторил условие, при котором возможны мирные переговоры с рф. Эрдоган говорит о готовности Украины к дипломатии
После встречи делегаций во Львове
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Во Львове прошла встреча украинской и турецкой делегаций. Находились на встрече и главы двух государств Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган.
Перед встречей СМИ писали о том, что Эрдоган будет просить Зеленского пойти на переговоры с россией. Уже после встречи делегаций президент Украины еще раз повторил условие, при котором он готов садиться за стол для разговора с путиным:
россия должна вывести свои войска со всех незаконно оккупированных территорий Украины.
В то же время, президент Турции Эрдоган заявил, что Зеленский и Генсек ООН Гуттереш согласны с тем, что война в Украине должна закончиться за столом переговоров.
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