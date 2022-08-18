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Зеленский: Российская армия тратит колоссальные ресурсы, чтобы захватить еще хоть километр на Донбассе

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Рациональности у оккупантов нет

Зеленский: Российская армия тратит колоссальные ресурсы, чтобы захватить еще хоть километр на Донбассе

Фото - ОП

UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к нации с очередным видеообращением. Глава государства в очередной раз отметил ситуацию с Запорожской АЭС, с терактом в Еленовке, а также попытался понять, с какой тактикой россияне воюют на фронте.

"Российская армия тратит колоссальные ресурсы, чтобы захватить еще хоть километр на Донбассе. Российские чиновники повторяют угрозы Одессе и другим городам Украины. Мы видим, что происходит на ЗАЭС. Мы видим, что произошло в Еленовке".

"Мы с вами можем и должны думать только о том, как победить. Победить на поле боя, на политическом фронте, в информационном противостоянии, в экономической плоскости"...

Смотрите полное видеообращение Владимира Зеленского.

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В статье: война с Россией
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