Зеленский: Российская армия тратит колоссальные ресурсы, чтобы захватить еще хоть километр на Донбассе
Рациональности у оккупантов нет
Фото - ОП
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к нации с очередным видеообращением. Глава государства в очередной раз отметил ситуацию с Запорожской АЭС, с терактом в Еленовке, а также попытался понять, с какой тактикой россияне воюют на фронте.
"Российская армия тратит колоссальные ресурсы, чтобы захватить еще хоть километр на Донбассе. Российские чиновники повторяют угрозы Одессе и другим городам Украины. Мы видим, что происходит на ЗАЭС. Мы видим, что произошло в Еленовке".
"Мы с вами можем и должны думать только о том, как победить. Победить на поле боя, на политическом фронте, в информационном противостоянии, в экономической плоскости"...
Смотрите полное видеообращение Владимира Зеленского.
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