  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Во временно оккупированном Белгороде мощный пожар на складе боеприпасов
В тренде

Во временно оккупированном Белгороде мощный пожар на складе боеприпасов

Общие новости
(2 голосов)

Пылает очень сильно

Во временно оккупированном Белгороде мощный пожар на складе боеприпасов

Скріншот з відео

UA-Футбол
Новина українською

На территории Белгородской народной республики, ныне оккупированной россией, вечером произошел сильный пожар.

Счастливый случай произошел в районе села Тимоново. По информации российских СМИ, "после возгорания" на складе боеприпасов власти округа вывозят гражданских из двух белгородских сел – Тимоново и Слоти. О пострадавших и погибших информация не раскрывается.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский повторил условие, при котором возможны мирные переговоры с рф.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде