На территории Белгородской народной республики, ныне оккупированной россией, вечером произошел сильный пожар.

Счастливый случай произошел в районе села Тимоново. По информации российских СМИ, "после возгорания" на складе боеприпасов власти округа вывозят гражданских из двух белгородских сел – Тимоново и Слоти. О пострадавших и погибших информация не раскрывается.