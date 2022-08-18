Во временно оккупированном Белгороде мощный пожар на складе боеприпасов
Пылает очень сильно
Скріншот з відео
На территории Белгородской народной республики, ныне оккупированной россией, вечером произошел сильный пожар.
Счастливый случай произошел в районе села Тимоново. По информации российских СМИ, "после возгорания" на складе боеприпасов власти округа вывозят гражданских из двух белгородских сел – Тимоново и Слоти. О пострадавших и погибших информация не раскрывается.
Напомним, что ранее Владимир Зеленский
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