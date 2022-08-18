Усик пригласил на бой 10 украинских военных
Именно они уговорили боксера согласиться на реванш
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Александр Усик пригласил десять украинских военных на бой с британцем Энтони Джошуа.
- Все самые яркие моменты боя Усик - Джошуа доступны в режиме Live в нашем Telegram
Усик познакомился с ними в госпитале в начале войны.
Напомним, что второй бой Усика и Джошуа состоится 20 августа в Саудовской Аравии. Ранее мы рассказывали,
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Днепр-1 - АЕК Ларнака: смотреть онлайн, видеотрансляция
- Жена Малиновского заявила, что они с Русланом купили дом в Бергамо
- Журналист: Бущан попал в сферу интересов английского гранда
- Усик - Джошуа 2: когда и где смотреть онлайн бесплатно бой
- Виталий Кличко разводится со своей женой после 26 лет брака
- Украинский режиссер снимет документальный фильм о начале войны в Украине и провале блицкрига рф
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти