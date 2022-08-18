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Усик пригласил на бой 10 украинских военных

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Именно они уговорили боксера согласиться на реванш

Усик пригласил на бой 10 украинских военных

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Александр Усик пригласил десять украинских военных на бой с британцем Энтони Джошуа.

  • Все самые яркие моменты боя Усик - Джошуа доступны в режиме Live в нашем Telegram

Усик познакомился с ними в госпитале в начале войны.

Напомним, что второй бой Усика и Джошуа состоится 20 августа в Саудовской Аравии. Ранее мы рассказывали, когда и где смотреть бой.

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В статье: Александр Усик война с Россией
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