Усик пригласил на бой 10 украинских военных

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Александр Усик пригласил десять украинских военных на бой с британцем Энтони Джошуа.

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Усик познакомился с ними в госпитале в начале войны.