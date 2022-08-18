Во временно оккупированном Крыму снова горячо. Говорят о взрывах возле крупнейшей авиабазы россиян в Бельбеке

Сегодня весь вечер в оккупированном россиянами Крыму слышны взрывы. Сообщается об ударе по аэродрому в Бельбеке – крупнейшей авиабазе полуострова.

Несколько жителей Севастополя и расположенного рядом с городом Бахчисарайского района рассказали о звуках взрывов и стрельбе. Все собеседники проживают в нескольких километрах от военного аэропорта "Бельбек".

Также были взрывы в районе оккупированной россиянами Керчи. Российские СМИ уже успели растиражировать информацию о работе ПВО.

Официальной информации об инцидентах пока нет.