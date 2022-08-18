  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Во временно оккупированном Крыму снова горячо. Говорят о взрывах возле крупнейшей авиабазы россиян в Бельбеке
В тренде

Во временно оккупированном Крыму снова горячо. Говорят о взрывах возле крупнейшей авиабазы россиян в Бельбеке

Общие новости
(3 голосов)

Также есть информация о взрывал в Керчи

Во временно оккупированном Крыму снова горячо. Говорят о взрывах возле крупнейшей авиабазы россиян в Бельбеке

скріншот

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня весь вечер в оккупированном россиянами Крыму слышны взрывы. Сообщается об ударе по аэродрому в Бельбеке – крупнейшей авиабазе полуострова.

Несколько жителей Севастополя и расположенного рядом с городом Бахчисарайского района рассказали о звуках взрывов и стрельбе. Все собеседники проживают в нескольких километрах от военного аэропорта "Бельбек".

Также были взрывы в районе оккупированной россиянами Керчи. Российские СМИ уже успели растиражировать информацию о работе ПВО.

Официальной информации об инцидентах пока нет.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде