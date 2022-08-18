Во временно оккупированном Крыму снова горячо. Говорят о взрывах возле крупнейшей авиабазы россиян в Бельбеке
Также есть информация о взрывал в Керчи
скріншот
Сегодня весь вечер в оккупированном россиянами Крыму слышны взрывы. Сообщается об ударе по аэродрому в Бельбеке – крупнейшей авиабазе полуострова.
Несколько жителей Севастополя и расположенного рядом с городом Бахчисарайского района рассказали о звуках взрывов и стрельбе. Все собеседники проживают в нескольких километрах от военного аэропорта "Бельбек".
Также были взрывы в районе оккупированной россиянами Керчи. Российские СМИ уже успели растиражировать информацию о работе ПВО.
Официальной информации об инцидентах пока нет.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Довбик и четверо легионеров. Днепр-1 объявил стартовый состав на первый в истории еврокубковый матч
- Жена Малиновского заявила, что они с Русланом купили дом в Бергамо
- Минай объявил о подписании новичка, забыв о его поездке на россию
- Днем враг обстрелял военный аэродром на Житомирщине
- Зеленский в Киеве встретился с Андреем Шевченко и известным голливудским актером. ФОТО
- Виталий Кличко разводится со своей женой после 26 лет брака
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти