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Взрывы в Новой Каховке: сообщают об ударе возле Каховской ГЭС

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Также уничтожаются склады и вражеская техника

Взрывы в Новой Каховке: сообщают об ударе возле Каховской ГЭС

фото з відкритих джерел

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Под вечер 18-го августа несколько взрывов раздалось в оккупированной россиянами Новой Каховке Херсонской области. Сообщается об ударе по дамбе Каховской ГЭС.

Добавим, что ранее удары были нанесены по Антоновском мосту, что значительно усложнило логистику оккупантов-россиян на Херсонском направлении.

Читайте такжеВо временно оккупированном Крыму снова горячо. Говорят о взрывах возле крупнейшей авиабазы россиян в Бельбеке

Также добавим, что сегодня вечером произошла серия взрывов в Крыму, ориентировочно – у авиабазы в Бельбеке.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Ukraine NOW

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