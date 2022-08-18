Взрывы в Новой Каховке: сообщают об ударе возле Каховской ГЭС
Также уничтожаются склады и вражеская техника
фото з відкритих джерел
Под вечер 18-го августа несколько взрывов раздалось в оккупированной россиянами Новой Каховке Херсонской области. Сообщается об ударе по дамбе Каховской ГЭС.
Добавим, что ранее удары были нанесены по Антоновском мосту, что значительно усложнило логистику оккупантов-россиян на Херсонском направлении.
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Также добавим, что сегодня вечером произошла серия взрывов в Крыму, ориентировочно – у авиабазы в Бельбеке.
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Источник:Ukraine NOW
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