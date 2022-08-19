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Поражение Днепра-1 в Лиге Европы, новый претендент на Малиновского. Главные новости за 18 августа

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А также порядок проведения матчей УПЛ и вероятный трансфер Каземиро в МЮ

Поражение Днепра-1 в Лиге Европы, новый претендент на Малиновского. Главные новости за 18 августа

Фото: scdnipro1.com.ua/Автор - невідомий

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UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 18 августа

СК Днепр-1 проиграл первый матч АЕКу

Проблемы с концентрацией и отсутствие еврокубкового опыта стали главными причинами поражения СК “Днепр-1” кипрскому “АЕКу” в первом матче плей-офф Лиги Европы, считает главный тренер украинского клуба Александр Кучер. В первом тайме “Днепр-1” пропустил два гола после ошибок у своих ворот и после перерыва смог отыграть только один мяч благодаря подключения Сватка к угловому. 2:1 – победа “АЕКа” из Ларнаки в первом матче.

Клуб французской Лиги 1 ведет переговоры по Малиновскому

Помимо “Тоттенхэма”, в переходе Руслана Малиновского заинтересован и клуб Лиги 1 “Марсель”. Как информирует Sky Sport Italia, “Аталанта” и “Марсель” ведут переговоры об обмене. В одном направлении должен отправится Малиновский, в другом – турецкий вингер “Марселя” Ченгиз Ундер. Ранее сообщалось, что “Аталанта” планирует выручить за украинского хавбека 20 млн евро.

Утверждено положение о проведении футбольных матчах УПЛ

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что было принято официальное положение о проведении матчей чемпионата Украины по футболу. Согласно нему, операторы спортивных сооружений обязаны иметь план эвакуации и привести к готовности укрытия, которые должны соответствовать всем государственным нормам безопасности и способны вместить полный состав участников матчей. Укрытия должны быть от стадионов на расстоянии не более 500 м.

Динамо переедет в Краков

Киевское "Динамо" после матча "Бенфики" сменит место базирования в Польше. Вместо Лодзи команда будет располагаться в Кракове, отмечает "Динамо Киев Inside". Киевский клуб намерен заключить договор с "Краковией" на аренду ее тренировочного комплекса и клубного стадиона.

Манчестер Юнайтед близок к трансферу Каземиро

“Манчестер Юнайтед” намерен в ближайшие дни завершить трансфер полузащитника “Реала” Каземиро. За 30-летнего опорника МЮ готов отдать 60 млн фунтов. Президент “Реала” Флорентино Перес и тренер Карло Анчелотти позволили Каземиро самому решить, хочет ли он переходить в МЮ, и бразилец склоняется к трансферу, сообщают СМИ в Англии и Испании.

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