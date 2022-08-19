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Россияне ведут огонь по всей линии фронта, наступают возле Бахмута - сводка Генштаба ВСУ

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Украинская Армия держит позиции

Россияне ведут огонь по всей линии фронта, наступают возле Бахмута - сводка Генштаба ВСУ

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Генеральный штаб ВСУ опубликовал сведения о ситуации на фронте по состоянию на утро пятницы, 19 августа.

  • Волынское, Полесское и Сиверское направления:

без изменений. Враг обстрелял из артиллерии населённый пункт Павловка Сумской области.

  • Харьковское направление:

Россияне осуществили обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Харьков, Чугуев, Золочев, Протопоповка, Сосновка, Коробочкино, Шестаково, Милова, Дуванка, Гусаровка и Прудянка. Нанесли удары с самолетов и вертолетов возле Явирского, Старого Салтова, Лебяжьего и Залимана.

  • Славянское направление:

враг совершал огневое поражение из артиллерии разных типов в районах неподалеку от Дибровного, Довгенького, Вернополья, Сулиговки, Чепиля, Мазановки и Богородичного. Пытался вести штурмовые действия на направлениях Барабашевка – Карнауховка, Сулиговка – Дибривно, Сулиговка – Новая Дмитровка.

  • Краматорское направление:

зафиксированы обстрелы недалеко от Северского, Раздолевки, Григоровки, Сидорового и Пришиба.

  • Бахмутское направление:

ударі из танков, ствольной и реактивной артиллерии отмечено в районах населенных пунктов Бахмут, Соледар, Берестово, Веселое, Зайцево, Яковлевка, Кодема, Спорное, Ивано-Дарьевка, Белогоровка и Железное. Оккупанты нанесли удары самолетами штурмовой авиации в районе Соледара. Россияне вели наступательные бои в направлениях Спорное – Выемка, Стряповка – Соледар, Владимировка – Соледар, Клиново – Бахмут, Вершина – Кодема. В указанных направлениях подразделения противника успеха не имели и отошли. Продолжаются бои в направлении Покровское – Бахмутское.

  • Авдеевское направление:

зафиксированы артиллерийские обстрелы возле Авдеевки, Марьинки, Красногоровки, Песков, Опытного, Первомайского, Невельского, Новобахмутовки и Нетайлового. Враг нанес авиаудары недалеко от Марьинки, Новомихайловки и Павловки. Ведет штурмовые действия в направлении Лозовое – Первомайское, боевые действия продолжаются.

  • Новопавловское направление:

подверглись огневому влиянию районы населенных пунктов Павловка, Владимировка, Большая Новоселка, Угледар, Новомихайловка, Пречистовка и Золотая Нива.

  • Запорожское направление:

россияне задействовали для поражения танки и артиллерию вблизи Шевченко, Волшебного, Преображенки, Железнодорожного, Гуляйполя, Новоселки, Степного, Времивки и Дорожнянки.

  • Южнобужское направление:

враг продолжил обстрелы наших позиций из танков, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии боевого столкновения. Нанес авиаудар в районе населенного пункта Николаевское.

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В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
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